Газовые баталии

0

Как действующая власть ставит под удар население, закупая дорогой газ

Вся минувшая неделя прошла под знаком газа. Народ забыл об аресте Стояногло, о пандемии, о взрыве цен. Всё внимание устремилось на переговоры власти по газу, а вернее – на имитацию таковых.

Введение чрезвычайного положения

Мы уже подробно описывали весь цирк с газовыми переговорами. Но даже мы не ожидали, что ПДС пойдёт так далеко. 22 октября правительство предложило ввести чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом. Цель была очевидной: дать правительству свободу действий для закупки газа из так называемых альтернативных источников без контроля со стороны парламента. Премьер-министр Наталья Гаврилица хоть и явилась в парламент, толком не могла ответить ни на один вопрос. А вопросов у оппозиции было много. Опишем лишь некоторые из них.

Олег Рейдман: «Мы так и не услышали внятного ответа на вопрос, зачем вам чрезвычайное положение? Откуда вы будете брать газ? По какой цене? Сколько будем платить за транзит Украине? Кто транспортировщики и какие у них мощности? Так вот я вам отвечу, зачем вам чрезвычайное положение: вы хотите получить бесконтрольный доступ к бюджетным ресурсам!»

Василе Боля: «Вы – импотенты. Вы хотите покупать тот же российский газ, только в два раза дороже. А разницу в $500 c 1000 кубометров в какой карман положите? В какой офшор деньги отправите? У вашего шефа Филата нашли на днях печать офшорной фирмы. Будьте внимательны! Настанет день – и за вами придут прокуроры. И найдут даже в Майями и в Турции».

Петру Бурдужа: «Вы не представили ни единой цифры, цены или тарифа, но хотите ввести чрезвычайное положение. Даже наивным понятно, что вы хотите внедрить очередную схему по краже бюджетных денег!»

Константин Старыш: «В вашем запросе о введении чрезвычайного положения прямым текстом написано, что будут взяты под контроль индивидуальные средства связи. Вы что, будете прослушивать телефоны и отслеживать переписку?»

Конечно, Гаврилица отвечала отрицательно. Нет никакой схемы, не будет цензуры, переговоры будут открытыми, цены за контракт сделаем публичными…

Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ ввела цензуру в отношении публикуемой о газовом кризисе в Молдове информации. Согласно решению комиссии от 22 октября, сайты, на которых будут представлены «фальшивые сведения», будут блокироваться СИБ. Проще говоря, СИБ, который находится под полным контролем Майи Санду, будет блокировать новости и сайты, которые, по её мнению, будут лживыми!

Что предусматривает режим ЧП

На самом деле ситуация совсем не радужная. И Наталья Гаврилица, мягко говоря, не договаривала. Судите сами. Чрезвычайное положение предусматривает следующие моменты:

установление особого режима закупки природного газа в ускоренном режиме;

выделение финансовых средств для обеспечения закупки необходимых объёмов природного газа;

принятие необходимых решений для обеспечения оперативных действий по обеспечению природным газом, в том числе путём отступления от нормативных положений;

при необходимости рационализация потребления природного газа и других энергоресурсов;

принятие решений, дающих право поставщикам и дистрибьюторам действовать с целью покупки, транспортировки и распределения природного газа по всей стране;

координация деятельности СМИ по: а) информированию населения о причинах и масштабах чрезвычайной ситуации, о принятых мерах по предотвращению опасности, ликвидации последствий этой ситуации и защите населения; б) ознакомление населения с правилами поведения в чрезвычайной ситуации;

создание оперативных инструментов сбора платежей с потребителей за использованный природный газ;

выполнение иных необходимых действий для предотвращения, уменьшения и устранения последствий нехватки природного газа, вызвавшей введение чрезвычайного положения.

Но самое интересное в другом. Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ ввела цензуру в отношении публикуемой о газовом кризисе в Молдове информации. Согласно решению комиссии от 22 октября, сайты, на которых будут представлены «фальшивые сведения», будут блокироваться СИБ. Проще говоря, СИБ, который находится под полным контролем Майи Санду, будет блокировать новости и сайты, которые, по мнению Санду, будут лживыми. Уже 23 октября СИБ заблокировал новости с украинского портала censor.net. Этот сайт не только антироссийский, но и является идейным братом ПДС. СИБ возмутила новость о том, что Украина решила дать Молдове 15 млн м³ газа, чтобы РМ закрыла уголовное дело по похищению украинского судьи Чауса. Напомним, что в этой операции был замешан и сам молдавский СИБ. И Майя Санду замяла это дело. Все СМИ из сети Сороса (TV8, Jurnal TV, PRO TV, TVR, Nordnews, Newsmaker, Ziarul de Gardă) просто обошли вниманием этот вопиющий случай. Но ясно одно: Санду и ПДС открыто включили СИБ в борьбу со свободой слова. Так далеко даже Плахотнюк не заходил. И это говорит о двух вещах: во-первых, о зверином страхе, а, во-вторых, о полном переходе на рельсы диктатуры.

Уж на сковороде

Все эти дни власть через подконтрольные СМИ и карманных аналитиков пыталась разыграть геополитическую карту, обвиняя подспудно «Газпром», «Молдовагаз», Россию и прежнюю власть в лице Игоря Додона. Аргументы поражают воображение: «Газпром» шантажирует Молдову!», «Кремль хочет наш суверенитет в обмен на газ!», «Цена «Газпрома» неприемлема!», «Все граждане исправно платили за газ. Долги сформировались из-за коррупции в «Молдовагаз»!», «Почему румынам дают газ по $280, а нам по $800? Это унижение всей страны». Кстати, Румыния получает газ по $1115.

Вот что говорил Дан Перчун с трибуны парламента: «Вам нравится стоять на коленях (перед «Газпромом»)? Вам нравится стоять в ошейнике и вести переговоры? А нам нет!»

Интересно, кого он имел в виду: Ангелу Меркель (Германия), которая получила газ за $220 за 1000 кубометров, Виктора Орбана (Венгрия) – $350, Александра Лукашенко (Беларусь) – $130, Никола Пашиняна (Армения) – $165? Или Реджепа Эрдогана (Турция), который получил Турецкий поток и наварился на миллиарды? Просто спрашиваю…

Обратимся к специалистам, чтобы разобраться в нюансах. Экс-премьер Ион Кику доступно объяснил, когда «Молдовагаз» накопил свои долги перед «Газпромом». По его словам, долг (за потребление газа на правом берегу Днестра) составляет $444,1 млн (без начисленных штрафов) и образовался следующим образом:

$39,3 млн (8,8%) – 2006–2007 гг.

$394,1 млн (88,7%) – 2011 – 2015 гг.

$10,7 млн (2,4%) – сентябрь 2021 г.

С 2016 по август 2021 года, по словам бывшего главы правительства, не было накоплено ни цента долга. «Итак, $394,1 млн накоплены в виде долга в 2011 – 2015 годах, то есть в период, когда нынешние руководители государства были… в правительстве. Может, поэтому россияне просят их выплатить долг сейчас?» – пишет Кику.

О структуре долга доступно пояснил экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский: «Из 433 млн долга (тело долга) «Молдовагаз» «Газпрому» более 200 млн – это долг «Термоэлектрики» «Молдовагазу». «Молдовагаз» не получает деньги за газ, использованный на тепло, и соответственно не может платить «Газпрому». Часть долга лежит на бюджетных организациях центрального или местного уровня (школы, больницы, разного рода учреждения и т. д.). Часть долга – на экономических агентах, которые имеют социальное значение, и их тоже особо не прижимают».

Эту информацию подтвердила и компания «Молдовагаз». Даю отрывок из их пресс-релиза: «АО «Молдовагаз» сообщает, что в 2014 году крупнейшие потребители природного газа, предприятия кишинёвского теплоэнергетического комплекса АО «ТЭЦ-1», АО «ТЭЦ-2» и АО «Термоком» снова лидируют в топе крупных предприятий-должников! АО «Молдовагаз» выражает обеспокоенность неудовлетворительным уровнем оплаты счетов за потреблённый природный газ предприятиями коммунального теплоэнергетического комплекса. Их общая задолженность на 10.03.2014 г. составляет 2596,4 млн леев, в том числе 300,1 млн леев за газ, израсходованный в 2013 году».

Вопросы к власти

По причине своего крайнего скудоумия прошу власть помочь разобраться в нескольких вопросах:

Если я продаю яблоки по 10 леев, а вы хотите по 5, но я вам отказываю, означает ли это, что я вас шантажирую? То же самое и по газу. Вы говорите, что Россия – оккупант и агрессор. И тут же просите скидку на газ в 5 раз! Скажите, пожалуйста, вы в своём уме? Вы говорите, что газ по $600 – это слишком дорого, и тут же предлагаете гражданам газ по $1200. Ещё раз спрашиваю: вы точно дружите с головой? Вы не заплатили $10 млн за газ за сентябрь и октябрь 2021 года. Но просите газ и за ноябрь. Газпром даёт вам газ, и вы тут же говорите, что вас хотят лишить суверенитета. Но почему же вы взяли газ и обещаете и дальше вести переговоры? Если Молдова накопила долги за газ, когда он стоил $200 (2011 – 2015 гг.), как мы оплатим газ по $1200? Вы не признаёте долга перед «Газпромом» в $709 млн и не хотите возвращать его, но просите продать вам ещё газа и дешевле. Вы думаете в «Газпроме» идиоты? Вы же потом не заплатите и за этот газ. А долг не признаете… У вас нет даже $10 млн, чтобы заплатить долг «Газпрому», но тут же находите $100 млн и отдаёте их компании «Энергоком» для «закупки альтернативного газа». Хочу понять, что это? Неадекватность или просто команда из-за бугра? Ваши СМИ и аналитики везде распространяют идею о том, что «Молдовагаз» надо отнять у «Газпрома» и национализировать. И тут же говорите, что будете продолжать переговоры с «Газпромом». Вы считаете, это логично и правильно? Вы утверждаете, что не торгуете суверенитетом. Но ваши партнёры из ДПМ отдали 60% молдавской территории американскому офшору Frontera Resources, а газопровод Яссы – Унгены румынам. Вы отдали США республиканский стадион (5 га), Европейскому банку реконструкции и развития – порт Джурджулешты. Или это другое? А не желаете назвать Румынию оккупантом, спросить с них за убийство 300 000 евреев в 1941 – 1944 гг., a потом попросить газ в 5 раз дешевле? Если Молдова не будет платить за газ и «альтернативным» компаниям, дадут ли они газ в долг, как это делал «Газпром»?

И последнее. Раз нам хватило смелости не признать наши долги перед «Газпромом», давайте сделаем и следующий шаг – не признаем наши долги перед МВФ и Всемирным банком. Ведь заживём, согласитесь?!

Богдан Цырдя,

политолог

P.S. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал – https://t.me/tirdea.

P.P. S. Нашу книгу «Гражданское общество в Республике Молдова: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны» всё ещё можно приобрести в сети магазинов Librarius и Biblion.