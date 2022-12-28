Газовую трубу прорвало во время расчистки реки

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По просьбе местных жителей специалисты администрации села проводили расчистку русла речки Рашковка. Поперёк неё по дну проходит газопровод. Рабочие не учли этот момент и задели трубу. Незамедлительно на место вызвали сотрудников газовой службы, которые перекрыли подачу голубого топлива.

Чтобы устранить порыв, специалисты изначально планировали откачать воду с помощью мотопомпы, поэтому обратились в Каменское АСП. Однако позже было принято решение отвести русло речки на участке, где проходит газопровод.

Аварийная группа газовой службы провела восстановительные работы по спайке проблемного участка газопровода. Из-за аварии без газа остались 488 абонентов. В настоящий момент в половину домов подача голубого топлива возобновлена.

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