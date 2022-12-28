Газовую трубу прорвало во время расчистки реки

Газовую трубу прорвало во время расчистки реки

По просьбе местных жителей специалисты администрации села проводили расчистку русла речки Рашковка. Поперёк неё по дну проходит газопровод. Рабочие не учли этот момент и задели трубу. Незамедлительно на место вызвали сотрудников газовой службы, которые перекрыли подачу голубого топлива.

Чтобы устранить порыв, специалисты изначально планировали откачать воду с помощью мотопомпы, поэтому обратились в Каменское АСП. Однако позже было принято решение отвести русло речки на участке, где проходит газопровод.

Аварийная группа газовой службы провела восстановительные работы по спайке проблемного участка газопровода. Из-за аварии без газа остались 488 абонентов. В настоящий момент в половину домов подача голубого топлива возобновлена.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md