Газовая удавка

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О росте тарифов на все энергоносители

Декабрьские счета за газ и отопление вызвали шок у многих потребителей. Если за довольно тёплый ноябрь суммы в квитанциях на данные услуги были терпимыми, то за холодный декабрь они взлетели существенно. Власть ссылается на кризис во всей Европе и считает, что нужно потерпеть всего два месяца.

Дорогие квитанции

Социальные сети заполонены фотографиями фактур на газ, в которых красуются цифры в несколько тысяч леев за месячное его потребление. Один из жителей Чадыр-Лунги вообще получил запредельный счёт в 20 848 леев. Свои дорогие квитанции показывали и многие политики. Даже глава АО «Молдовагаз» на одном из местных телеканалов заявил, что был сам шокирован полученным за декабрь счётом за природный газ, сумма которого превышает 5 тыс. леев.

Но если небедствующим политикам есть откуда платить по баснословным счетам, то для малоимущих граждан это равносильно катастрофе. В редакцию «АиФ в Молдове» звонят и пишут люди из социально незащищённых категорий, которые не знают, как жить дальше, так как получаемых ими пенсий и пособий не хватает даже на оплату услуг, не говоря уже о том, что они должны питаться, покупать лекарства и другие товары первой необходимости. Жители Молдовы через газету спрашивают действующих управленцев: зачем они так рвались к власти, если не умеют руководить страной и заботиться о своих гражданах? А власть в лице вице-премьеров, министров, депутатов правящей партии и их президента лишь разводит руками и пеняет на ситуацию в мире и газовый кризис во всей Европе.

Проблема №1 – обеспечение страны важнейшим ресурсом – газом. И в первую очередь вопрос его цены. В этих условиях РМ должна располагать целым пакетом предложений, которые могли бы заинтересовать РФ, которые бы показали, что Молдова серьёзно настроена на стратегическое партнёрство с Россией.

Контракт о двух концах

Так, на минувшей неделе вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну созвал журналистов на пресс-конференцию с целью заявить, что газовый кризис в Молдове не завершился, а произойдёт это, «когда цена на газ на европейском уровне окончательно снизится и станет стабильной».

– Это не кризис Республики Молдова – им затронута вся Европа. Он отрицательно сказывается на нашей стране, и у нас мало инструментов, чтобы вмешаться на европейском уровне и снизить цены, – оправдывался А. Спыну. – Приведу несколько цифр, которые передают точную ситуацию Молдовы в этом контексте. Когда в ноябре цена на газ на международном рынке составляла $1104 за 1 тыс. м³, мы покупали его по $485, то есть на 56% дешевле. В декабре цена на рынке составила $986, а Молдова покупала по $450, на 54% дешевле. В январе цена на природный газ на рынке взлетела до $1359 за 1 тыс. м³ (были дни в декабре, когда рыночная цена на газ в Европе подскакивала до $2 тыс. за 1 м³). Цена на газ для РМ в январе будет $646 за 1 м³, или на 52% дешевле, чем в Европе. Эти цифры говорят о том, что подписанный нами с «Газпромом» контракт – хороший, если учитывать, какие цены на газ регистрируются на рынке. Простой расчёт показывает, что цена на газ за ноябрь, декабрь и январь позволила нам сэкономить более $330 млн, или приблизительно 6 млрд леев.

Вместе с тем Спыну согласился с тем, что эти цены чрезвычайно высоки для большей части наших граждан: «Мы видели счета на газ, знаем реакцию потребителей и понимаем их». Но, как следовало из слов чиновника, такова ситуация, и всё идёт к тому, что цена на природный газ вырастет ещё больше – возможно, до 14,7 лея, о чём станет известно после 20 января.

Председатель административного совета АО «Молдовагаз» Вадим Чебан на своей странице в соцсети разместил информацию, в которой подтверждается, что «позиция АО «Молдовагаз» по вопросу возможных изменений тарифа на природный газ для конечных потребителей, который утверждается НАРЭ, будет окончательно сформирована и озвучена после 20 января текущего года». Вместе с тем, как следует из сообщения, «на данный момент в АО «Молдовагаз» анализируется текущая и прогнозируемая ситуация на региональных рынках природного газа и нефтепродуктов, которая может повлиять на закупочные цены в следующие месяцы». А пока поставщик природного газа ищет варианты урегулирования вопроса оплаты авансовых платежей «Газпрому».

Сколько той зимы…

Деньги нужны не только «Молдовагаз», но и правительству. По словам вице-премьера А. Спыну, «правительство анализирует возможность дополнительной финансовой поддержки населения, учитывая эволюцию цены на газ на европейском уровне». Также он заявил, что некоторые «состоятельные люди выказали намерение отказаться от правительственных компенсаций на газ в пользу социально незащищённых категорий граждан», поэтому «Молдовагаз» будет работать над моделью, которая позволит это сделать. Но мизерной компенсации, от которой откажется эта якобы существующая «армия состоятельных людей», вряд ли хватит на всех малоимущих. Люди в отчаянии. Они переживают: неужели тариф будет ещё выше? Почему же власти не шевелятся, не возобновят переговоры с «Газпромом», чтобы добиться более выгодных условий?

Президент Молдовы Майя Санду в комментарии СМИ дала понять, что возобновление переговоров с «Газпромом» маловероятно. По её мнению, осталось потерпеть пару месяцев – и зиме конец.

«Есть контракт. Министерство объяснило положение дел. Теперь мы надеемся, что цены на европейском рынке опустятся к концу зимы. Это ещё два месяца, – цитирует слова президента TV8. – Ситуация очень сложная, и мне жаль, что нам приходится проходить через неё. В Республике Молдова нет газа и других энергоресурсов, соответственно мы зависим от цен, которые предлагают внешние поставщики. Сейчас мы должны мобилизоваться, проявить солидарность и поддержать правительство, чтобы успешно преодолеть этот сложный период. А правительству следует принять дополнительные меры для поддержки населения».

Позорная власть

В свою очередь экс-вице-премьер, экс-министр экономики Александр Муравский указывает на полную некомпетентность молдавской власти в критической ситуации.

«Каждый день промедления приближает страну к финансовой и социальной катастрофе. В отношениях с РФ накопилось много проблем социального и экономического характера. Но проблема №1 – обеспечение страны важнейшим ресурсом – газом. И в первую очередь вопрос его цены. В этих условиях РМ должна располагать целым пакетом предложений, которые могли бы заинтересовать РФ, которые бы показали, что Молдова серьёзно настроена на стратегическое партнёрство с Россией. Никто не будет требовать от РМ федерализации страны, признания Приднестровья, строительства военной базы и прочей лабуды, которой пугают обывателей. Но желание РФ исключить из лексикона молдавских властей антироссийскую риторику, участие в антироссийских акциях и союзах вполне логично и объяснимо. Чем раньше начнётся такой диалог, тем больше шансов на снижение давления на население тарифного груза, ставшего уже невыносимым», – написал в своём Телеграм-канале А. Муравский.

Но на деле, отмечает он, мы видим бездействие власти, которая даже по вопросу аудита долгов, на чём так настаивали и настаивают молдавские правители, практически ничего не сделала.

«Как сообщил вице-премьер А. Спыну, идёт работа над спецификациями аудита для последующего объявления тендера. То есть три месяца после подписания протокола с «Газпромом» власть дурака валяла и ничего не делала, раз даже пока не сумела подготовить хотя бы спецификации. Думаю, то же самое – и по другим вопросам. Поэтому неудивительно, что заседание межправительственной комиссии, которая должна была состояться ещё в ноябре прошлого года, переносится на март этого. О чём вести переговоры на комиссии российской стороне? И главное – с кем? Такой позорной власти в РМ не было за всю её историю», – резюмирует А. Муравский.

А между тем очередной рост тарифа на газ – не последняя плохая новость для жителей Молдовы. На прошлой неделе и Premier Energy потребовала повышения тарифа на электроэнергию с 1,51 до 2,79 лея. Подорожало и автомобильное топливо. А действующая власть, предлагая мизерные компенсации, призывает держаться. Как в том интернет-меме: «Денег нет, но вы держитесь!»

Вопрос – ответ

Опрометчивый шаг

Почему раньше у Молдовы была стабильная цена на природный газ в контракте с «Газпромом», а сейчас она так значительно прыгает? Власти же хвастались «гениальной формулой», которую они предложили россиянам. К. Рыбакова, Кантемир

Отвечает Михаил Пойсик, доктор экономики:

– К сожалению, общественность так до сих пор и не ознакомили с этой «гениальной формулой расчёта». Как утверждается, она является предметом коммерческой тайны, прописанной в заключённом контракте между АО «Молдовагаз» и «Газпромом». А стоимость газа сейчас так прыгает потому, что прежняя цена в основном была привязана к так называемой нефтяной корзине, которая априори является более стабильной. Однако, стремясь подыграть коллективному Западу, у нас решили ввести в расчётную цену показатели биржевых котировок, то есть спотового рынка. Это обосновывалось возможностью в условиях либерального ценообразования осуществлять закупки газа по якобы более выгодным ценам. Но в итоге в условиях нарастающего в мире дефицита природного газа, вызвавшего на него ажиотажный спрос, переход к данной стратегии ценообразования оказался опрометчивым шагом, так как в конечной крайне нестабильной цене проявилась чрезвычайно большая доля спекулятивной составляющей. И сразу стало очевидным, что страны, которые не поддались на эту авантюру, оказались в существенном выигрыше.

Любовь Чегаровская