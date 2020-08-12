Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев откроют в День независимости (ВИДЕО)

Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев откроют в День независимости (ВИДЕО)

Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев будет официально открыт 27 августа, когда Республика Молдова будет отмечать День независимости. Об этом заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Ион Кику. 

Глава правительства рассказал, что направил приглашение своему румынскому коллеге Людовику Орбану принять участие в этом мероприятии.

Строительство газопровода Унгены-Кишинев началось в феврале 2019 года. Его протяженность – 120 км, приблизительная стоимость проекта – 76 млн евро. Газотранспортная сеть Унгены-Кишинев представляет собой второй этап проекта по взаимоподключению газопровода Яссы-Унгены-Кишинев. Первый этап – строительство газопровода Яссы-Унгены – был завершен в июле 2014 года.

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