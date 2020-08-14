Газонокосилки Cub Cadet – лучший уход за лужайкой

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Быть хозяином загородной усадьбы – большая радость. В то же время это немалая ответственность плюс многочисленные хлопоты.

Среди прочих забот особняком стоит необходимость поддерживать в хорошем состоянии не только дом, но и территорию вокруг него. Тот, кто хоть раз пытался привести в порядок заросли травы на приусадебном участке, знает, как необходим в борьбе с сорняками верный союзник – газонокосилка.

Ухаживать за травяным покровом перед домом можно и без привлечения к этому делу механических приспособлений. Но это отнимет гораздо больше времени и сил, газон не будет безупречным. Добиться того, чтобы лужайка на протяжении всего сезона радовала глаз, получается лишь в том случае, если стричь на ней траву с помощью газонокосилки.

О выборе косилки

Рынок сельскохозяйственного оборудования наводнён качественными газонокосилками самых разных модификаций. Производители с мировым именем не устают постоянно совершенствовать машины для ухода за садом и лужайкой, применяя при их создании современные технические решения. Идеальным сочетанием цены и качества на сегодняшний день остаются косилки Cub Cadet.

Что приводит к поломкам оборудования

Счастливому обладателю новенькой косилки прежде всего следует позаботиться о том, чтобы машина прослужила как можно дольше. Первым шагом в этом направлении станет внимательное изучение инструкции с правилами эксплуатации. Специалисты утверждают, что половина поломок происходит из-за того, что пользователи пренебрегают советами разработчиков.

Ошибкой было бы игнорировать потребность оборудования в отдыхе и заставлять его работать на пределе возможностей. Обязательное условие для долгой жизни газонокосилки – регулярный профилактический осмотр. Если при осмотре выявлены хоть малейшие признаки разрушения отдельных комплектующих, можно не сомневаться – катастрофа не за горами. Спасти косилку может только своевременная замена износившейся детали.

На дорогостоящее оборудование рекомендуется устанавливать оригинальные запчасти, благо, что фирменные запчасти Cub Cadet https://farmpartsstore.com/mtd-cub-cadet-white/ сегодня достать не проблема. Наибольшим спросом пользуются у покупателей ремни и ножи – они выходят из строя в первую очередь. И дело не в низком качестве продукции, а в непростых условиях работы машины: слишком много сюрпризов скрывает порой стена бурьяна. Столкнувшись с препятствием, нож косилки, работающий на больших оборотах, обязательно получит повреждение. Если оставить его без внимания, возникают перспективы масштабных ремонтных работ. Дешевле отреагировать сразу и произвести замену деталей.