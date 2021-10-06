Газа не хватает. Потребителей просят уменьшить расход

В связи с тем, что договор с ПАО «Газпром» об условиях поставки природного газа в Республику Молдова был продлён в последний день сентября, за несколько часов до его истечения, у ПАО «Газпром» не существовало до этого времени юридической базы для организации бронирования необходимых мощностей для транспортировки природного газа через газотранспортную систему Украины для потребителей Республики Молдова на октябрь 2021 года. Фактически, на октябрь для потребителей правобережья Днестра законтрактовано 54 миллиона кубометров природного газа или 67% из необходимых 80 миллионов кубометров. Как следствие, начиная с 1 октября фактическое суточное потребление природного газа в стране начало превышать поставляемый объем ПАО «Газпром». Об этом говорится в сообщении для прессы АО «Молдовагаз».

Покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса газа магистральных газопроводов Республики Молдова, в результате чего происходит падение давления в газотранспортной системе ООО «Молдоватрансгаз». ООО «Молдоватрансгаз», в качестве оператора передающей системы предпринимает все необходимые меры для поддержания давления в газопроводах в оптимальном режиме для нормального функционирования системы и обеспечению бесперебойной передачи газа в точках выхода из газотранспортной системы. В то же время АО «Молдовагаз», в качестве поставщика газа обратилось к своим потребителям с просьбой уменьшить расход газа, в том числе: