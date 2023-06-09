Газ в Молдове подорожал за год на 93%, отопление – на 68%, сахар – на 39%, фрукты и овощи – на треть

Газ в Молдове подорожал за год на 93%, отопление – на 68%, сахар – на 39%, фрукты и овощи – на треть

Данные представили в Национальном бюро статистики. 

Так, по сравнению с маем 2022 года газ в Молдове подорожал на 92,82%. Отопление стало на 68,34% дороже, электричество – почти на 42%. Пассажироперевозки подорожали на 45,17%.

Из продуктов питания ощутимее всего подорожал сахар – на 39,34%. Фрукты стали на 34,89% дороже, овощи – на 32,65%.

Стройматериалы за год подорожали на 10,02%, обувь – на 10,32%, одежда – на 8,84%, а лекарства – на 5,63%.

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