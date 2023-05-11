Газ в Молдове подорожал за год на 92%, отопление – на 68%, электроэнергия – на 46%

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Средние потребительские цены в Молдове с апреля 2022 года по апрель 2023 года выросли в среднем на 18,1%. Продукты питания подорожали на 16,4%, непродовольственные товары – на 10,6%, а предоставляемые населению услуги – на 33,2%.

Так, природный газ стал дороже для населения на 92,82%, отопление – на 68,34%, а электроэнергия – на 46,37%. Стройматериалы подорожали за год почти на 13%, а лекарства – на 5,8%.

Что касается продуктов питания, наиболее ощутимый рост зарегистрирован на сахар (+42,36%), фрукты (+34,86%) и овощи (+31,92%). Хлеб стал на 17,84% дороже.

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