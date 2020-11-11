Газ, отопление, электроэнергия: Додон рассказал о перспективах снижения тарифов (ВИДЕО)

Газ, отопление, электроэнергия: Додон рассказал о перспективах снижения тарифов (ВИДЕО)

С 1 ноября тариф на газ в Молдове стал ниже на 12%. Игорь Додон полагает, что это снижение почувствуют все потребители. За этим, говорит президент, последует уменьшение и тарифа на отопление для Кишинёва.  

–  Сейчас разрабатывается методология. Я думаю, что тариф может и должен быть меньше 1 000 леев за гигакалорию. Кроме того, я считаю, что в ближайшее время у нас могут появится дополнительные резервы для того, чтобы пойти на снижение тарифов на газ. А если газ снижается, конечно, после этого и электроэнергия, – сказал он. 

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