Газ, отопление, электроэнергия: Додон рассказал о перспективах снижения тарифов (ВИДЕО)

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С 1 ноября тариф на газ в Молдове стал ниже на 12%. Игорь Додон полагает, что это снижение почувствуют все потребители. За этим, говорит президент, последует уменьшение и тарифа на отопление для Кишинёва.

– Сейчас разрабатывается методология. Я думаю, что тариф может и должен быть меньше 1 000 леев за гигакалорию. Кроме того, я считаю, что в ближайшее время у нас могут появится дополнительные резервы для того, чтобы пойти на снижение тарифов на газ. А если газ снижается, конечно, после этого и электроэнергия, – сказал он.

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