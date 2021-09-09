Гаврилицу на ковёр! Депутаты Блока коммунистов и социалистов потребовали слушаний по ситуации с Днестром (ВИДЕО)

Гаврилицу на ковёр! Депутаты Блока коммунистов и социалистов потребовали слушаний по ситуации с Днестром (ВИДЕО)

Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов потребовали проведения слушаний в парламенте с участием Натальи Гаврилицы по поводу бездействия правительства в ситуации с Днестром.  

– Всё население РМ обеспокоено ситуацией, в которой оказался Днестр, главная наша водная артерия. Мы на пороге национальной трагедии. Мы осуждаем отсутствие реакции властей и не можем понять, почему правительство молчит. Все мы стали свидетелями геополитической “любви”, когда были визиты в Киев и когда президент Украины приезжал в Молдову. Мы не можем понять, почему этот вопрос не был поднят, и мы осуждаем это. Требуем, чтобы премьер-министр пришла в парламент и объяснила, что делает правительство или почему оно ничего не делает для решения этого вопроса, – сказал Батрынча. 

Парламентское большинство инициативу не поддержало.

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