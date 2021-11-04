Гаврилицу на ковёр! Депутаты БКС потребовали заслушать премьера в парламенте (ВИДЕО)

Гаврилицу на ковёр! Депутаты БКС потребовали заслушать премьера в парламенте (ВИДЕО)

Депутаты Блока коммунистов и социалистов потребовали заслушать в парламенте премьер-министра РМ Наталью Гаврилицу. Оппозиция хотела узнать о принятых правительством мерах поддержки граждан и экономических агентов в контексте подорожания газа и горючего, а также неминуемого цепного роста цен. 

– Хотим узнать о принятых правительством мерах для субсидирования экономических агентов и поддержки физических лиц вследствие объявления чрезвычайного положения и учитывая последствия роста тарифа на газ, подорожания горючего и так далее. В рамках предвыборной кампании правящая партия обещала конкретные и срочные действия в поддержку населения и бизнеса. Было бы хорошо услышать об этих мерах, – отметил депутат БКС Петру Бурдужа. 

Парламентское большинство инициативу не поддержало.

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