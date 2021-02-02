Гаврилицэ представит состав и программу правительства в начале следующей недели

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Кандидат на должность премьер-министра Наталья Гаврилицэ представит депутатам свою команду, а также программу правительства в начале следующей недели. Соответствующее заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

Напомним, Наталья Гаврилицэ была выдвинута Майей Санду кандидатом на должность премьер-министра. Ранее стало известно, что крупнейшая парламентская фракция, ПСРМ, примет участие в заседании парламента, на котором будет обсуждаться состав и программа назначенного Президентом Республики Молдова кандидата в премьеры. Решение о голосовании или отказе от голосования будет принято Исполнительным комитетом Партии соцалистов после дебатов на пленарном заседании законодательного органа.

В то же время лидеры фракций ПДС, ППДП и ДПМ уже объявили, что голосовать за правительство Гаврилицэ не будут. Группы «Pentru Moldova» и «Pro Moldova» с окончательным решением пока не определились.

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