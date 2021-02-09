Гаврилицэ передала парламенту неполный пакет документов, необходимых для избрания нового правительства

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Василий Боля.

В частности, в пакете документов отсутствуют копии удостоверений личности, копии дипломов о высшем образовании, справки о неподкупности и справки об отсутствии судимости ряда кандидатов в министры. Боля попросил предоставить их до 17.00 завтрашнего дня.

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