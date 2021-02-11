Гаврилицэ не против передачи территории Республиканского стадиона посольству США (ВИДЕО)

Гаврилицэ не против передачи территории Республиканского стадиона посольству США (ВИДЕО)

Это она дала понять, отвечая на вопрос депутата ПСРМ Петра Бурдужи. 

– Подождём решения КС, после чего посмотрим, что делать дальше, – сказала она. 

– Понятно, вернёте землю “хозяевам”, – сделал вывод Бурдужа. 

Напомним, решение о передаче территории бывшего Республиканского стадиона посольству США было отменено в конце прошлого года по инициативе ПСРМ. Депутаты “АКУМ” оспорили его в КС, решение по этому поводу пока не принято.

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