Гаврилицэ не против передачи территории Республиканского стадиона посольству США (ВИДЕО)

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Это она дала понять, отвечая на вопрос депутата ПСРМ Петра Бурдужи.

– Подождём решения КС, после чего посмотрим, что делать дальше, – сказала она. – Понятно, вернёте землю “хозяевам”, – сделал вывод Бурдужа.

Напомним, решение о передаче территории бывшего Республиканского стадиона посольству США было отменено в конце прошлого года по инициативе ПСРМ. Депутаты “АКУМ” оспорили его в КС, решение по этому поводу пока не принято.

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