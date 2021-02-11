Гаврилицэ “до слёз насмешила” депутатов заявлением о снижении ставки НДС для HoReCa

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Наталья Гаврилицэ насмешила депутатов во время представления программы своего правительства. Так, выдвиженка Майи Санду пообещала снизить ставку НДС для сектора HoReCa до 5%, по всей видимости, забыв, как в бытность министром финансов она же повысила её с 10% до 20%.

Тогдашнее решение Гаврилицэ вызвало недовольство работников сектора HoReCa и они вышли на протесты. Впоследствии правительство Кику снизило её сначала до 15%, а затем – до 12%.

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