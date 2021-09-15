Гаврилице нечего сказать по газовому вопросу. Спыну: Мы наблюдаем за ситуацией (ВИДЕО)

0

Правительство “наблюдает” за переговорами по новому контракту о поставках российского газа в Молдову. По крайней мере, это следует из высказываний представителей кабинета министров. Вопрос о роли исполнительной власти в этом процессе Наталье Гаврилице задали журналисты, однако она ответить на него смогла и передала слово министру инфраструктуры и регионального развития, назвав его ответственным за этот вопрос, но и он ничего конкретного сказать не смог.

– Мы следим за тем, что происходит на международном рынке в том, что касается цены на газ. Мы находимся на связи с представителями “Молдовагаз”, внимательно наблюдаем за ситуацией, “Молдовагаз” ведёт переговоры с “Газпромом”. На данный момент преждевременно говорить, какими будут тарифы, какой будет цена для потребителей в РМ, – заявил Андрей Спыну.

В то же время он допустил, что стоимость голубого топлива вырастет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.