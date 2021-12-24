Гаврилице не хватает зарплаты в 16 тысяч леев: Живу на сбережения

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Премьер-министр говорит, что зарплаты в 16 тысяч леев ей на жизнь не хватает, так как расходы гораздо выше. На помощь Наталье Гаврилице “приходят” сэкономленные деньги ещё с тех пор, как она работала за границей.

Заявление было сделано на частном телеканале.

– У меня есть сбережения и я, как многие, кто имел храбрость прийти на госслужбу, живу в том числе на эти деньги, – сказала Гаврилица.

Ранее председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеся Стамате заявила, что зарплаты в 14 тысяч леев министрам “недостаточно”.

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