Гаврилица: Зима будет сложной. Вы представляете, сколько усилий приходится прилагать властям, чтобы не росли цены?! (ВИДЕО)

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Премьер-министр Наталья Гаврилица призывает граждан готовиться к сложной зиме. “Провокации продолжаются, война не закончилась”, – отметила она в эфире передачи на частном телеканале. Премьер добавила, что Молдову ждёт стагфляция: ситуация, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен — инфляцией.

Наталья Гаврилица заверила, что руководимое ей правительство сделает всё для того, чтобы поддержать население.

– Вы представляете, сколько усилий правительство, руководители государства прилагают каждый месяц, чтобы убедиться в том, что не растут цены, что у нас лучшие решения, соответствующие общему интересу, чтобы сохранить мир, стабильность, чтобы действовать там, где мы можем удержать рост цен?! – сказала она.

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