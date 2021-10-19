Гаврилица заявила о неизбежном росте тарифов на газ

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Тарифы на газ для населения неизбежно вырастут. Об этом на брифинге для прессы заявила Наталья Гаврилица. Премьер отметила, что власти продолжают переговоры по газу с РФ, а также с другими странами: Румынией, Украиной и Польшей. Газ будет, но он обойдётся гражданам дороже, сказала Гаврилица.

⁃ На данном этапе очевидно, что стоимость закупки вырастет, и тариф тоже. В нынешних рыночных условиях это неизбежно, – заявила премьер.

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