Гаврилица: За должность не держусь, но уходить пока не собираюсь

Гаврилица: За должность не держусь, но уходить пока не собираюсь

Наталья Гаврилица говорит, что готова уйти в отставку в любой момент, однако сейчас она это делать не собирается, так как считает, что может улучшить жизнь граждан и готова самоотверженно работать для этого. Об этом премьер заявила в рамках передачи на частном телеканале. 

– Я готова делать то, что хорошо для страны, для людей. До тех пор пока я буду считать, что у меня есть достаточно энергии, сил, способностей, результатов в процессе улучшения жизни граждан, я готова самоотверженно работать. Но я не родилась премьер-министром, за должности не держусь, – сказала Гаврилица. 

Глава кабмина также отметила, что об отставках других министров в правительстве будет объявлено тогда, когда придёт время, и сообщила, что кандидата на должность министра окружающей среды пока нет, передаёт realitatea.md.

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