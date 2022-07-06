Гаврилица: Вы видите, что правительство делает всё, чтобы тарифы для граждан оставались низкими

Гаврилица: Вы видите, что правительство делает всё, чтобы тарифы для граждан оставались низкими

Наталья Гаврилица говорит, что правительство, которым она руководит, делает всё для того, чтобы тарифы для граждан были низкими. “Вы видите, какие усилия мы прилагаем в конце каждого месяца, когда договариваемся о сохранении цены с Кучурганской ГРЭС”, – сказала премьер на пресс-конференции. 

Гаврилица отметила, что правительство ищет и альтернативные решения, а также уже подготовило программу о предоставлении компенсаций за свет, газ и отопление. В новом отопительном сезоне помощь получат самые нуждающиеся.

– Это будет более целевая помощь, чем та, что была в минувшем сезоне. Поддержка будет основываться на показателях доходов и объёма потребления услуг семьями, – сказала она. 

Напомним, что сегодня стало известно, что вслед за газом в Молдове может подорожать и отопление.

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