Гаврилица: Вы видите, что правительство делает всё, чтобы тарифы для граждан оставались низкими

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Наталья Гаврилица говорит, что правительство, которым она руководит, делает всё для того, чтобы тарифы для граждан были низкими. “Вы видите, какие усилия мы прилагаем в конце каждого месяца, когда договариваемся о сохранении цены с Кучурганской ГРЭС”, – сказала премьер на пресс-конференции.

Гаврилица отметила, что правительство ищет и альтернативные решения, а также уже подготовило программу о предоставлении компенсаций за свет, газ и отопление. В новом отопительном сезоне помощь получат самые нуждающиеся.

– Это будет более целевая помощь, чем та, что была в минувшем сезоне. Поддержка будет основываться на показателях доходов и объёма потребления услуг семьями, – сказала она.

Напомним, что сегодня стало известно, что вслед за газом в Молдове может подорожать и отопление.

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