Гаврилица: Вступление в ЕС – дополнительная гарантия безопасности для Молдовы

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Интеграция в Европейский союз является дополнительной гарантией безопасности для Республики Молдова. Об этом заявила Наталья Гаврилица на открытии девятого Форума европейской интеграции РМ.

– Энергетические кризисы, нарушение воздушного пространства Республики Молдова, а также другие происходящие события делают нас чрезвычайно уязвимыми. Хотя Конституция предусматривает статус нейтралитета, нам необходимо укрепить свои способности реагировать на проблемы, которые углубились после 24 февраля. Мы рассматриваем процесс интеграции в ЕС как дополнительную гарантию безопасности для нашей страны. И я имею в виду принадлежность к общему пространству свободы, безопасности и справедливости, – добавила Наталья Гаврилица.

Премьер считает, что получение статуса государства-кандидата на вступление в ЕС является твёрдым намерением превращения Республики Молдова в современное, процветающее европейское государство с устойчивой экономикой и независимым правосудием.

– Это цель целого поколения и всего общества, выходящая за временные рамки политического цикла. Впервые с момента обретения независимости у нас есть настоящий проект страны, который мы обязаны довести до конца. Наша цель европейской интеграции должна рассматриваться с оптимизмом и реализмом. Нужно учесть социологическую реальность. Не все граждане Республики Молдова убеждены в важности и необходимости европейского пути, – заявила Гаврилица.

Премьер-министр добавила, что обществу необходимо крепкое единство, чтобы все люди понимали, что Европа означает процветание, свободу, безопасность и солидарность.

– К сожалению, гибридная война ведётся прямо у нас дома. Дезинформация, подстрекательство к дестабилизации или использование энергетических ресурсов в качестве оружия – одна из самых больших проблем на пути европейской интеграции. Воспользовавшись шаткой социально-экономической ситуацией, порождённой жестокой войной России против Украины, силы воровства и войны хотят уничтожить наш путь в свободный мир, продолжают ежедневно распространять ложь о ЕС и преимуществах членства для каждого гражданина, – добавила премьер, передаёт ipn.md.

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