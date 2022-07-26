Гаврилица встретилась с членами миссии МВФ

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Последние экономические события и прогресс, достигнутый в реализации программы для Молдовы, поддерживаемой Международным валютным фондом (МВФ), были проанализированы в ходе встречи премьер-министра Натальи Гаврилицы с членами миссии МВФ во главе с Рубеном Атояном. В то же время стороны обсудили проблемы, стоящие перед экономикой нашей страны в контексте глобального экономического кризиса, а также меры, предпринятые и запланированные исполнительной властью для преодоления трудностей и обеспечения экономической устойчивости.

Рубен Атоян заявил, что целью миссии в нашей стране является проведение первой оценки программы ECF-EFF – поддержки Механизма расширенного кредита (ECF) и Механизма расширенного финансирования (EFF). 40-месячная программа, поддерживаемая МВФ, была утверждена 21 декабря 2021 года и финансируется за счёт кредита на общую сумму около 784 миллионов долларов, из которых 217 миллионов уже освоены.

Миссия Международного валютного фонда в Республике Молдова завершится 29 июля. После этого будут даны рекомендации по реализации программы.

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