Гаврилица: Всем понятно, что эту войну спровоцировала Россия. Мы поддерживаем то, как себя ведёт в этой ситуации Зеленский (ВИДЕО)

Россия спровоцировала войну, а руководство нашей страны восхищено тем, как в этой ситуации себя ведёт Владимир Зеленский, вся власть и народ Украины. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявила премьер-министр РМ Наталья Гаврилица.
– Всем прекрасно понятно, что эту войну спровоцировала Российская Федерация. В этой войне не было необходимости, она принесла и продолжает приносить человеческие жертвы, поток беженцев, существенные политические и экономические последствия для всех, – сказала она.
Гаврилица добавила, что “стойкость, которую демонстрирует Украина, вызывает восхищение, потому что она защищает независимость, суверенитет, возможность самостоятельно решать свою судьбу”.
– Конечно, мы поддерживаем то, как себя ведут в этой ситуации президент Украины, власти, но в особенности украинский народ, – подчеркнула премьер.
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Стыд и СРАМ ! Я В шоке ! Как такой близорукий человек (Гаврилица)может быть премьер ? Наталья мне очень стыдно за Вас ! А может быть этот кризис между двумя БРАТСКИМИ народами спровоцировала Америка?
Данная политическая некомпетентность и близорукость, в такой сложный период это предательство и провокация со стороны Гаврилицы!!!! Наша страна занимает нейтральный статус, как официальное лицо страны может делать такие заявления???? В отставку это правительство!!!И если не дай Бог в нашей стране обостриться ситуация именно Гаврилица, Санду и еже с ними будут виноваты в этом и руки у вас будут в крови.