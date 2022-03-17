Гаврилица: Всем понятно, что эту войну спровоцировала Россия. Мы поддерживаем то, как себя ведёт в этой ситуации Зеленский (ВИДЕО)

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Россия спровоцировала войну, а руководство нашей страны восхищено тем, как в этой ситуации себя ведёт Владимир Зеленский, вся власть и народ Украины. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявила премьер-министр РМ Наталья Гаврилица.

– Всем прекрасно понятно, что эту войну спровоцировала Российская Федерация. В этой войне не было необходимости, она принесла и продолжает приносить человеческие жертвы, поток беженцев, существенные политические и экономические последствия для всех, – сказала она.

Гаврилица добавила, что “стойкость, которую демонстрирует Украина, вызывает восхищение, потому что она защищает независимость, суверенитет, возможность самостоятельно решать свою судьбу”.

– Конечно, мы поддерживаем то, как себя ведут в этой ситуации президент Украины, власти, но в особенности украинский народ, – подчеркнула премьер.

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