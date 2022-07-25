Гаврилица в интервью CNN: Молдова – наиболее пострадавшая после Украины от войны страна. Мы обеспокоены возможным вторжением России

Гаврилица в интервью CNN: Молдова – наиболее пострадавшая после Украины от войны страна. Мы обеспокоены возможным вторжением России

После Украины наиболее пострадавшей с экономической точки зрения от военных действий страной является Молдова. Об этом Наталья Гаврилица заявила в интервью американскому телеканалу CNN. 

– Мы очень надеемся, что наши граждане очень стойкие, и что они выдержат эти очень-очень тяжёлые времена, – сказала она. 

Молдавский премьер также рассказала американскому журналисту, что большинство граждан Молдовы – “румыноговорящие”, и заявила, что власти обеспокоены возможным вторжением России в РМ, однако заверила, что делается всё возможное для сохранения мира.

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