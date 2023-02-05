Гаврилица в Брюссель, Гросу – в Стокгольм: премьер и спикер совершают зарубежные визиты

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Делегация во главе с Натальей Гаврилицей отправилась с визитом в Брюссель, где 7 февраля состоится заседание Совета по ассоциации ЕС – Республика Молдова. Наша страна впервые будет присутствовать на этом мероприятии в качестве страны-кандидата на вступление в Европейский союз.

В Брюсселе будет рассмотрено развитие отношений Молдовы с ЕС с упором на политический диалог и реформы; экономическое и отраслевое сотрудничество, в том числе в области энергетики, торговли, а также сотрудничество в области внешней политики и политики безопасности. Помимо тем двусторонней повестки, в рамках Совета по ассоциации также состоится обмен мнениями по региональным вызовам, в том числе по последствиям российской агрессии против Украины, передаёт moldpres.md. Ещё одной темой обсуждений станет урегулирование приднестровского конфликта. 6 и 7 февраля Наталья Гаврилица также проведёт ряд двусторонних встреч с европейскими чиновниками.

В состав делегации Республики Молдова также вошли вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, министр экономики Думитру Алайба, министр юстиции Серджиу Литвиненко, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля и госсекретарь Государственной канцелярии Адриан Бэлуцел.

В то же время с 6 по 9 февраля председатель парламента Игорь Гросу будет находиться с рабочим визитом в Швеции по приглашению своего коллеги, председателя Риксдага Андреаса Норлена. В рамках поездки Гросу встретится с живущими в Стокгольме молдаванами.

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