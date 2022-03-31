Гаврилица “успокоила” фермеров: Продукты подорожают, и ваши инвестиции окупятся

Гаврилица “успокоила” фермеров: Продукты подорожают, и ваши инвестиции окупятся

Премьер-министр считает, что подорожание всего должно стать мотивацией для аграриев, которые получат прибыль, когда соберут урожай. 

– Мы действительно сталкиваемся с кризисом на мировом уровне. Цены на удобрения, солярку, газ, электричество “сошли с ума”, это глобальный феномен. В то же время выросли цены на продовольствие. Гражданам очень трудно, но для аграриев это должно стать мотивацией – их инвестиции дадут плоды, когда они соберут урожай, – сказала Наталья Гаврилица, добавив, что правительство позаботится о покупательной способности населения путём индексации пенсий, роста доходов граждан и выделения им компенсаций. 

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