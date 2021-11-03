Гаврилица: У меня есть гражданство Румынии. Наш язык – румынский (ВИДЕО)

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Наталья Гаврилица обладает двойным гражданством – и Молдовы, и Румынии. Об этом она заявила в интервью одному из румынских изданий. Гаврилица отметила, что считает себя и молдаванкой, и румынкой, и не видит в этом ничего предосудительного.

– Да, у меня есть двойное гражданство, поэтому я и сказала, что я и молдаванка, и румынка, нет противоречия в терминах, – сказала она.

В то же время, отвечая на вопрос, на каком языке она говорит – молдавском или румынском – Гаврилица заявила: “Язык румынский”.

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