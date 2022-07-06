Гаврилица: Создатели программы «Prima casă» должны были предупредить людей о риске повышения процентных ставок (ВИДЕО)

Гаврилица: Создатели программы «Prima casă» должны были предупредить людей о риске повышения процентных ставок (ВИДЕО)

Премьер-министр Наталья Гаврилица обвиняет авторов национальной программы «Prima casă», запущенной в 2018 году, в том, что в этом месяце процентная ставка по ипотечным кредитам, предлагаемым в рамках этой программы, увеличилась более чем на 60%: с 5-6% до 12-13%. 

– Те, кто создал эту программу, должны были объяснить бенефициарам риски повышения процентных ставок, – сказала она, передаёт actualitati.md. 

В то же время Гаврилица говорит, что кабмин анализирует возможности оказания помощи участникам этой программы.

Стоит отметить, что уже более 1500 человек подписали петицию, в которой требуют от правительства принять срочные меры в связи с повышением процентных ставок.

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Комментарии (1)

  1. Они расчитали правильно.Не они поднимают ставки,а вы,находящиеся у власти,бестолковые,которые думаете не о граждан,а только о своих карманах

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