Гаврилица снова обвинила Нацбанк в росте цен в Молдове

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Премьер-министр подчеркнула, что Национальный банк несёт ответственность за уровень инфляции. “НБМ должен принимать решения и управлять инфляцией”, – сказала Наталья Гаврилица в рамках передачи на частном телеканале.

– Инфляция в Республике Молдова вызвана небольшой экономикой, сильно зависящей от импорта энергоносителей, цены на которые выросли во всем мире. Мы не добываем природный газ, у нас нет нефти, поэтому мы зависим от развития международных рынков. А война в Украине – это переориентация импорта с Украины на импорт из стран, где продукты дороже. Может, лучше, но, конечно, дороже. Роль правительства заключается в повышении доходов населения, – сказала она, пишет ipn.md.

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