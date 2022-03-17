Гаврилица снова обвинила Нацбанк в росте цен в Молдове

Гаврилица снова обвинила Нацбанк в росте цен в Молдове

Премьер-министр подчеркнула, что Национальный банк несёт ответственность за уровень инфляции. “НБМ должен принимать решения и управлять инфляцией”, – сказала Наталья Гаврилица в рамках передачи на частном телеканале. 

– Инфляция в Республике Молдова вызвана небольшой экономикой, сильно зависящей от импорта энергоносителей, цены на которые выросли во всем мире. Мы не добываем природный газ, у нас нет нефти, поэтому мы зависим от развития международных рынков. А война в Украине – это переориентация импорта с Украины на импорт из стран, где продукты дороже. Может, лучше, но, конечно, дороже. Роль правительства заключается в повышении доходов населения, – сказала она, пишет ipn.md. 

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