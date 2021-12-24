Гаврилица скрывает цифру в платёжке за газ: Это не представляет интерес

Гаврилица скрывает цифру в платёжке за газ: Это не представляет интерес

Наталья Гаврилица не хочет раскрывать цифру в полученной ей квитанции за потреблённый в ноябре газ. Премьер уточнила, что есть определённые рамки и понятие этики в том, что касается публичного интереса. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале. 

– Я руковожу серьёзным правительством и предпочитаю говорить о помощи людям…Хочу, чтобы эта сумма не становилась достоянием общественности, так как понимаю, что это породит дискуссии. Я хочу, чтобы мы повысили качество публичного дискурса, а не концентрировались на том, кто и сколько заплатил, на скандалах, слухах, – сказала она. 

В рамках этой же передачи Гаврилица призналась, что зарплаты в 16 тысяч леев ей не хватает, и она живёт на сбережения.

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