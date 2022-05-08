Гаврилица: Штрафовать за георгиевскую ленту будут, но «в очень спокойной обстановке» (ВИДЕО)

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Штрафы будут, но их будут применять «в очень спокойной обстановке». Об этом, комментируя желание многих жителей Гагаузии 9 мая прикрепить к груди или автомобилю георгиевскую ленту, заявила премьер Наталья Гаврилица.

По её словам, «в этом году эта ленточка уже не означает мир, победу, а означает войну», а потому праздновать День Победы следует «другими способами и символами».

– В этом году, когда у наших соседей трагедия и катастрофа, когда умирают дети, женщины и гражданские люди в этой войне, давайте праздновать мир. Давайте вспомним про значение 9 мая. Это был праздник, который должен был нам напомнить про то, что мир должен превалировать в нашей стране. Когда нашим соседям очень трудно, мы должны праздновать более скромно, – заявила в интервью журналистам в Гагаузии Наталья Гаврилица.

Она призвала всех жителей Республики Молдова «праздновать мир и не показывать символику войны». В этот день, по мнению премьера, «полиция должна сохранять закон» и не допустить «провокаций», которых «никто не хочет».

– Эти штрафы будут в очень спокойной обстановке применяться. Есть новые технологии, видеозаписи, фотографии. Так что это [штрафы] не обязательно будет прямо на месте, но закон будет выполняться, – заключила Наталья Гаврилица, пишет gagauzinfo.md.



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