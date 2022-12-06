Гаврилица – Шмыгалю: Каждый день мы восхищаемся силой и стойкостью украинского народа

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Углубление молдавско-украинского сотрудничества в энергетическом и экономическом секторах, преемственность совместных проектов в сфере транспорта и инфраструктуры, видение обоих государств относительно успешного выполнения европейской повестки дня – эти темы обсуждались на встрече премьер-министра Натальи Гаврилицы и её украинского коллеги Дениса Шмыгаля, которая состоялась сегодня в Киеве.

В ходе дискуссии Наталья Гаврилица выразила поддержку украинскому народу, в том числе гражданам, ставшим беженцами в нашей стране, и подтвердила поддержку со стороны РМ территориальной целостности Украины.

– Каждый день мы восхищаемся силой и стойкостью украинского народа. Мы оплакиваем каждую невинную жизнь, потерянную в этой несправедливой войне. Мы полностью солидарны с украинским народом и продолжим оказывать необходимую помощь более чем 85 000 гражданам Украины, которые остаются в Молдове, — заявила премьер-министр Гаврилица.

Официальные лица говорили об энергетическом кризисе, который затронул как Украину, так и Республику Молдова, подчеркнули необходимость расширения трансграничной торговли и продолжения совместных проектов транспортного сообщения. В этой связи собеседники отметили запуск железнодорожной линии Басарабяска-Березино и пассажирского железнодорожного маршрута Киев-Кишинёв, которые будут способствовать стимулированию торгово-экономических отношений и упростят безопасное передвижению граждан обеих стран.

В ходе встречи премьер-министры двух стран подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования сроком на 5 лет. Документ предусматривает ежегодное присуждение на взаимной основе бесплатных стипендий лиценциата, магистратуры и докторантуры, организацию тренингов, семинаров, стажировок и повышения квалификации для студентов и преподавателей из Республики Молдова и Украины. Стороны также договорились о сотрудничестве в сфере высшего образования путем разработки совместных проектов в рамках программ Европейского союза, Совета Европы, ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита премьер-министра Натальи Гаврилицы в Киев. В рамках поездки молдавский премьер также посетила Бучу и Ирпень, передаёт moldpres.md.

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