Гаврилица: Сентябрь будет месяцем роста. Верьте нам! (ВИДЕО)

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Впереди тяжёлые осень и зима, но правительство решительно настроено помочь населению и экономическим агентам преодолеть этот сложный период. Это гражданам обещает Наталья Гаврилица. В размещённом на своей странице в соцсети ролике она заверила, что сентябрь станет месяцем роста, и призвала людей верить власти, в себя и в Молдову.

– Не только мы, но и весь мир сталкивается с более высокими ценами, с тяжёлой жизнью…Этой осенью мы примем ряд ключевых мер. Во-первых, сегодня мы успешно начали новый учебный год. Дети – наши настоящее и будущее. Мы будем продолжать прилагать усилия для того, чтобы учёба проходила с их физическим присутствием, – сказала она.

Гаврилица пообещала рост зарплат и пособий, а также компенсации в холодный период года. Важной задачей станет рост экономики.

– У Молдовы есть будущее. Сегодня важно преодолеть все кризисы…Мы превратим сентябрь в месяц роста, месяц предпринимательства. Будут бизнес-делегации – в Молдове и из Молдовы. Мы инициируем фонд “Делаем”…Я продолжу визиты в территории, будут и выездные заседания правительства…Мы выйдем из кризиса посредством роста, рост – наш приоритет этой осенью. Благодарим за терпение и просим верить в нас, в вас, в Молдову! – подытожила премьер.

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