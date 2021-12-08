Гаврилица считает оправданным повышение зарплат судей КС до 82 тысяч леев

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Наталья Гаврилица считает, что повышение зарплат судей с 40 тысяч до 82 тысяч леев оправданно. Заявление было сделано после заседания правительства.

– Очень важно, чтобы у нас были подобные неподкупные учреждения, которые обеспечивают процветание страны и помогают сохранять неподкупность во всём, что касается юстиции. В условиях, когда зарплаты судей КС в Украине, в других странах вдвое выше, это увеличение оправданно, – сказала она.

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