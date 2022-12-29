Гаврилица считает оправданным повышение зарплат министров на 8 тысяч леев: У них огромная ответственность!

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Премьер-министр встала на защиту своих подчинённых и заявила, что решение о повышении зарплат министров на 8 тысяч леев критикуют только те, кто практикует выплату зарплат в конвертах.

– У министров огромная ответственность в некоторых секторах, и оплата труда должна быть достойной. На данный момент мы видим огромную разницу по сравнению с государственными секретарями, которые получают больше, чем министры. Эту ситуацию нужно исправить, – сказала она.

Сами министры говорят, что иногда трудятся по 14 часов, а потому повышение считают оправданным. Другие же заявляют, что готовы трудиться бесплатно, передаёт tv8.md.

С 1 января зарплаты министров вырастут с 19500 до почти 28 тысяч леев. Для сравнения, зарплаты бюджетников повысятся с 1 января всего на 1300 леев, а пенсии 1 апреля проиндексируют лишь на 14%.

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