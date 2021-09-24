Гаврилица считает несущественным рост цен на хлеб: “Всего лишь 50 банов”

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Недовольство граждан подорожанием хлеба необоснованно. Так считает Наталья Гаврилица. По мнению премьера, цены выросли незначительно, “всего на 50 банов”. Заявление было сделано на “Radio Moldova”.

– Всего 50 банов на некоторые виды продукции, но это породило непропорционально большие разговоры, – посетовала Гаврилица.

Премьер также дала понять, что правительство мало что может предпринять в этой ситуации.

Напомним, в начале сентября многие хлебокомбинаты повысили цены на продукцию.

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