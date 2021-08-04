Гаврилица считает, что увеличение затрат на правительство – в интересах граждан

Правительство Натальи Гаврилицы будет обходиться населению дороже, чем его предшественники, но в этом заинтересованы сами граждане. Так считает кандидат в премьеры. В рамках передачи на общественном телеканале она объяснила, что решение об увеличении числа министерств было продиктовано “интересом людей и приоритетами, которые были сформированы вместе с ними в рамках предвыборной кампании”.
Гаврилица добавила, что у будущих министров будет чрезвычайно насыщенная повестка и было решено не перегружать их другими вопросами.
– Сейчас кризис, в том числе пандемический. Когда во главе министерства находится кто-то из области здравоохранения, он концентрируется на этих вопросах. Но нам нужно как-то повышать пенсии, предоставлять социальные услуги. Рационально, чтобы этим занималась команда людей, – считает будущий премьер.
Напомним, что в правительстве Гаврилицы будет 13 министерств вместо 9 и 4 вице-премьера вместо 2.
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