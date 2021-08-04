Гаврилица считает, что увеличение затрат на правительство – в интересах граждан

Правительство Натальи Гаврилицы будет обходиться населению дороже, чем его предшественники, но в этом заинтересованы сами граждане. Так считает кандидат в премьеры. В рамках передачи на общественном телеканале она объяснила, что решение об увеличении числа министерств было продиктовано “интересом людей и приоритетами, которые были сформированы вместе с ними в рамках предвыборной кампании”.