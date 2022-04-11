Гаврилица считает, что граждан, которые наденут 9 Мая георгиевскую ленточку, нужно штрафовать (ВИДЕО)

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Если до 9 Мая закон, запрещающий использование и ношение в Молдове георгиевской ленточки, вступит в силу, тех, кто нарушит его и в День Победы наденет ленточку, нужно будет штрафовать. Так считает премьер-министр Наталья Гаврилица. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

– Нужно применять закон. Не знаю, какой будет итоговая формула в нём, но нужно применять санкции – штрафы и общественные работы, – сказала она.

Закон, запрещающий в Молдове использование и ношение георгиевской ленточки, разработала и зарегистрировала в парламенте группа депутатов ПДС. Он уже был принят в двух чтениях. Предстоит третье, после чего документ направят на промульгацию президенту.

Проект предусматривает солидные штрафы – до 9000 леев для физических лиц и до 18000 для юридических.

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