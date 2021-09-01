Гаврилица считает, что антироссийский дискурс Санду в Киеве соответствует “интересам граждан” (ВИДЕО)

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Премьер-министр поддерживает сказанное Майей Санду в Киеве и считает, что данное заявление вписывается в равноудалённую внешнюю политику, основанную на интересах граждан, которую проводит правительство ПДС. Об этом Наталья Гаврилица заявила накануне в рамках передачи на частном телеканале.

– Внешняя политика должна основываться, в первую очередь, на интересах граждан, на национальном интересе. У нас должно быть конструктивное общение со всеми партнёрами, с которыми у нас есть экономические интересы, с теми странами, где живут наши граждане. Мы будем чётко говорить, участвуя в таких мероприятиях, как “Крымская платформа” и другие, что мы поддерживаем суверенитет и целостность Украины. В то же время мы открыты к диалогу со всеми партнёрами, где есть интересы наших граждан, – сказала Гаврилица.

Ранее мы писали, что сама Санду считает, что её антироссийский выпад пойдёт “на пользу” гражданам РМ.

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