Гаврилица: С первого года независимости РМ Соединенные Штаты Америки поддерживают нас не только на словах, но и на деле

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Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица приняла участие в открытии дней Америки. На мероприятии присутствовали также посол США в Кишинёве Кент Логсдон и заместитель администратора офиса USAID по Европе и Евразии Эрин Макки.

В своём приветственном слове Наталья Гаврилица напомнила о дипломатических и дружеских отношениях между США и Молдовой, основанных как на прочном фундаменте демократических ценностей, так и на стремлении нашей страны быть частью свободного мира. Глава правительства выразила признательность за поддержку, оказываемую американским народом по всем ключевым направлениям.

– С первого года независимости РМ Соединённые Штаты Америки поддерживают нас не только на словах, но и на деле. Благодаря своим проектам Агентство США по международному развитию (USAID) внесло конкретные и видимые улучшения в жизнь десятков и сотен сообществ. Говорим ли мы об инвестициях в дороги, или об образовательных и творческих центрах, или о поддержке, оказываемой оцифровке и инновациям, наши партнёры внесли свой вклад в развитие Республики Молдова, – подчеркнула премьер-министр.

Глава кабмина также добавила, что в этот период неопределённости дружба с Соединенными Штатами Америки является “бесценным якорем”.

– У нас есть подтверждение того, что мы можем рассчитывать на опыт и поддержку американского правительства и народа в восстановлении верховенства права, в укреплении экономики и предпринимательства, в повышении качества государственных услуг или в укреплении безопасности, — заявила Гаврилица.

Дни Америки проходят в Молдове во второй раз. В этом году они приурочены к 30-летию партнёрства между США и Республикой Молдова, сообщает moldpres.md.

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