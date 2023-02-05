Гаврилица проведёт встречу с заместителем генерального секретаря НАТО

Гаврилица проведёт встречу с заместителем генерального секретаря НАТО

Наталья Гаврилица встретится во вторник, 7 февраля, с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ. О предстоящей беседе сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.

В распространённом пресс-релизе отмечается, что после встречи чиновники выступят с совместными заявлениями для прессы, которые будут транслироваться в режиме лайв.

Что будут обсуждать на встрече Гаврилица и Джоанэ не уточняется, передаёт publika.md.

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