Гаврилица против снижения акцизов на топливо для всех (ВИДЕО)

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Премьер-министр не поддерживает инициативу Блока коммунистов и социалистов о снижении на 50% акцизов на топливо, что привело бы к существенному удешевлению горючего как для граждан, так и для экономических агентов, включая аграриев. Эта мера уже была успешно внедрена в 15 европейских странах, однако молдавское правительство поддерживать всех плательщиков акцизов не станет, дала понять Наталья Гаврилица.

– Снижение акцизов – это та мера, которая возможна там, где есть ресурсы, там, где правительство принимает решение поддержать всех плательщиков акцизов. Мы же с самого начала говорили о том, что наши ресурсы ограничены, и они будут направлены на тех, кто больше всего нуждается в помощи государства, – сказала она.

Гаврилица также пояснила, что правительство не снижает акцизы для аграриев, а субсидирует 30% от их объёма.

Напомним, фракция БКС предложила снизить на 50% акцизы на топливо, временно освободить его от НДС, а для природного газа снизить налог с 8% до 4%.

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