Гаврилица просит Немеренко ужесточить антиковидные меры (ВИДЕО)

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Устроенное властями с размахом празднование Дня независимости прошло, теперь можно и ужесточить антиковидные меры – по всей видимости, так считает руководство страны. В начале сегодняшнего заседания правительства Наталья Гаврилица призвала министра здравоохранения Аллу Немеренко провести очередное заседание НЧКОЗ и утвердить на нём новые меры борьбы с коронавирусом. По словам премьера, ужесточить правила её просят сами граждане.

– Госпожа Немеренко, прошу вас провести новое заседание НЧКОЗ и утвердить чёткие правила для публичного и частного секторов, – сказала Гаврилица, допустив, что новые решения могут затронуть деятельность граждан и деловой среды.

Напомним, накануне в Молдове выявили 787 новых случаев коронавируса. По оценкам ВОЗ, в скором времени суточное число новых заболевших превысит 3000. Несмотря на предупреждение организации, власти не отказались от проведения парада, на котором были нарушены все рекомендации НЧКОЗ.

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