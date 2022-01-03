Гаврилица признала провал поправок в Закон “О прокуратуре”: Мы поторопились

Гаврилица признала провал поправок в Закон “О прокуратуре”: Мы поторопились

Наталья Гаврилица говорит, что отрицательное заключение Венецианской комиссии на поправки в Закон “О прокуратуре” объясняется “спешкой” действующей власти. Заявление было сделано в рамках программы на общественном телеканале. 

– В начале мандата мы торопились, хотели исполнить волю граждан и как можно быстрее добиться изменений в этой области, – пояснила она, сообщает unimedia.info. 

Напомним, что Венецианская комиссия вынесла отрицательное заключение на принятые ПДС поправки в Закон “О прокуратуре”, дающие право оценки деятельности генерального прокурора и возможность отправить его в отставку. Оппозиция назвала вердикт ВК “пощёчиной” и “красной карточкой” действующей власти.

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