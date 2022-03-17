Гаврилица признала, что Молдова поддержала декларацию о лишении России преференций от участия в ВТО (ВИДЕО)

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Об этом премьер заявила накануне в рамках передачи на частном телеканале.

– В рамках ВТО, как и на большинстве международных площадок, обсуждались политические декларации о войне на Украине и её последствиях. Мы поддержали политическую декларацию, в которой говорится о том, что мы оставляем за собой право поступить так или иначе, в зависимости от того, каким будет наш выбор. То есть, мы присоединились к политическому заявлению, однако конкретные действия зависят от нашего решения. Мы жёстко осудили войну на Украине, мы присоединились к политическим действиям, а что касается экономических санкций – мы всегда руководствуемся интересами граждан, чтобы не навредить больше, чем принести пользы, – сказала она.

Ранее стало известно, что Молдова поддержала декларацию о лишении России преференций от участия во Всемирной торговой организации. Правила ВТО не предусматривают исключение страны-члена, однако отказ от соблюдения режима наибольшего содействия будет означать, что в торговых отношениях с РФ Европейский союз будет относиться к ней как к стране, не являющейся членом ВТО, и сможет увеличить таможенную ставку на российский импорт.

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