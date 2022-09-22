Гаврилица признаёт, что власти Молдовы не выполнили обязательство перед “Газпромом”, но хочет, чтобы “Газпром” выполнял свои перед Молдовой (ВИДЕО)

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Власти Молдовы не выполнили взятое на себя обязательство о проведении аудита долга по газу. В связи с этим на заседании парламента депутат ПСРМ Адела Рэйляну поинтересовалась у премьера Натальи Гаврилицы, не останется ли Молдова из-за этого без газа и не делается ли это преднамеренно молдавской стороной.

В ответной реплике Гаврилица заявила, что это не делается преднамеренно, а аудит не состоялся в обещанные сроки, потому что из-за войны в Украине многие известные компании отказались от его проведения и пришлось искать другие.

– Я не могу сказать, каким будет решение “Газпрома”. Мы видели, как многим европейским странам в одностороннем порядке отключили газ, надеемся, с нами этого не произойдёт, что “Газпром” будет выполнять свои обязательства, – сказала премьер.

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