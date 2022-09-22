Гаврилица признаёт, что власти Молдовы не выполнили обязательство перед “Газпромом”, но хочет, чтобы “Газпром” выполнял свои перед Молдовой (ВИДЕО)

Гаврилица признаёт, что власти Молдовы не выполнили обязательство перед “Газпромом”, но хочет, чтобы “Газпром” выполнял свои перед Молдовой (ВИДЕО)

Власти Молдовы не выполнили взятое на себя обязательство о проведении аудита долга по газу. В связи с этим на заседании парламента депутат ПСРМ Адела Рэйляну поинтересовалась у премьера Натальи Гаврилицы, не останется ли Молдова из-за этого без газа и не делается ли это преднамеренно молдавской стороной. 

В ответной реплике Гаврилица заявила, что это не делается преднамеренно, а аудит не состоялся в обещанные сроки, потому что из-за войны в Украине многие известные компании отказались от его проведения и пришлось искать другие.

– Я не могу сказать, каким будет решение “Газпрома”. Мы видели, как многим европейским странам в одностороннем порядке отключили газ, надеемся, с нами этого не произойдёт, что “Газпром” будет выполнять свои обязательства, – сказала премьер. 

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