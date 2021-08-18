Гаврилица признаёт, что предвыборное обещание ПДС и Санду обернётся ростом цен

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Наталья Гаврилица не исключает, что после повышения минимальной пенсии до 2000 леев Молдову ждёт рост цен. Об этом глава кабинета министров говорила сегодня на рабочем заседании с губернатором Нацбанка Октавианом Армашу.

– Наталья Гаврилица проинформировала губернатора о политиках правительства, которые предстоит внедрить и которые могут повлиять на денежную политику, в особенности о повышении минимальной пенсии и социальных пособий и о том, как это может повлиять на покупательскую способность и на инфляционные процессы в стране, – отмечается в заявлении для прессы правительства.

Экономисты говорят, что резкий рост доходов одной из категорий граждан кроме кратковременной пользы создаёт и негативные явления, одно из которых – рост цен.

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