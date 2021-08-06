Гаврилица признаёт, что её правительство обойдётся гражданам дороже

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Рост числа министерств с 9 до 13 может вызвать рост затрат на их содержание. Кандидат в премьеры Наталья Гаврилица заявила на заседании парламента, что на этом этапе не может точно сказать, о какой сумме идёт речь.

– Сейчас сложно сказать, повлечёт ли за собой реорганизация сокращение или рост затрат, – сказала она.

Напомним, сегодня парламент рассматривает вопрос выражения вотума доверия кабинету министров.

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