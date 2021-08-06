Гаврилица признаёт, что её правительство обойдётся гражданам дороже

Гаврилица признаёт, что её правительство обойдётся гражданам дороже

Рост числа министерств с 9 до 13 может вызвать рост затрат на их содержание. Кандидат в премьеры Наталья Гаврилица заявила на заседании парламента, что на этом этапе не может точно сказать, о какой сумме идёт речь.  

– Сейчас сложно сказать, повлечёт ли за собой реорганизация сокращение или рост затрат, – сказала она. 

Напомним, сегодня парламент рассматривает вопрос выражения вотума доверия кабинету министров.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md