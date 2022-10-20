Гаврилица пригрозила «Газпрому»: Если нас отключат от газа, обратимся в суд!

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Молдавское правительство обратится в суд, если «Газпром» отключит нашу страну от голубого топлива. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявила Наталья Гаврилица.

– Если нас отключат от природного газа, то должно быть совершенно ясно, что отключение происходит по политическим, а не коммерческим причинам. Мы подадим в суд, если это случится, – сказала она.

Наталья Гаврилица также отметила, что «мы должны дать «Газпрому» как можно меньше поводов для нашего отключения, и вновь, к сожалению, мы должны прийти на помощь Акционерному обществу «Молдовагаз» в решении проблемы с ликвидностью.

– Именно этой суммы в один миллиард 50 миллионов леев не хватает компании «Молдовагаз» для оплаты концерну «Газпром» аванса за октябрь. Мы согласились, чтобы АО «Энергоком» помогло компании «Молдовагаз», оно предоставит этот кредит под основную процентную ставку Национального банка, которая составляет 21,5%, а залогом является транспортная сеть, которая представляет объект стратегического значения для энергетической безопасности страны…Если этот кредит не будет возвращён до 1 мая 2023 года, мы берем на себя газотранспортную сеть страны. Мы действовали через Комиссию по чрезвычайным ситуациям с отступлением от положений закона, которые требовали бы решения Административного совета для утверждения этого залога, – подчеркнула Наталья Гаврилица, передаёт ipn.md.

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